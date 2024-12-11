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تحذير هام من حالة طقس الخميس .. شبورة مائية كثيفة تبدأ الثالثة صباحا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 09:07 م
تحذير هام من حالة طقس الخميس .. شبورة مائية كثيفة تبدأ الثالثة صباحا شبورة على الطرق السريعة
كتب: مرام محمد

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يشهد الطقس هذه الأيام انخفاض كبير فى درجات الحرارة مع قرب فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر المقبل، فقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة، صباح غد الخميس 12-12-2024، تصل حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة 3 صباحًا إلى الساعة 9 صباحًا.

ونبهت هيئة الأرصاد، المواطنين على اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة، العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13.

تحذير الأرصاد
تحذير الأرصاد

 







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