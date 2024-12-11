تجديد حبس 4 متهمين بتزوير الأوراق الرسمية وترويجها 15 يومًا احتياطيًا

كتبت أمنية الموجى

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 4 متهمين اشتركوا فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير وطباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتبين قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى طباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية، وضبط بحوزة المتهمين 3 طباعة، جهاز كمبيوتر، جهاز لاب توب، الأدوات المستخدمة فى التزوير، 5 هاتف محمول، شهادات تخرج مزورة، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" قاموا بالترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، و متخذين من محل إقامتهم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، بمواجهتهم اعترفوا باصطناع وطباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.

وضبط بحوزة المتهمين 3 طباعة، جهاز كمبيوتر، جهاز لاب توب – الأدوات المستخدمة فى التزوير – 5 هاتف محمول – شهادات تخرج مزورة – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة".

وألقى القبض على 3 أشخاص وسيدة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى طباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق.