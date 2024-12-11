"بيطرى سوهاج": تحصين 105 آلاف من الأغنام والأبقار ضمن مبادرة بداية

سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور أحمد حمدى مدبر مديرية الطب البيطري بسوهاج ، أن المديرية قامت خلال مبادرة بداية بعمل( 282) قافله بيطرية علاجية بالمجان فى قرى ومراكز محافظة سوهاج تضمنت علاج الطفيليات الخارجية بالرش لعدد( 9130 ) وعلاج الطفيليات الداخلية بالتجريع لعدد ( 93375 ) بالإضافة إلى كشف باطنى لـ (15910 ) وعمليات جراحية لعدد (625) وتقديم الرعاية التناسلية من مسح تناسلى وكشف سونار لعدد(9391) وعلاج أمراض دواجن لـ 19321 حالة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري ، أنه فى إطار حملات التحصين تم تحصين عدد 105 آلاف من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز خلال حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية حتى الآن وتحصين عدد (32278) من الأغنام والماعز فى حملة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة و تحصين (1250900) طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور، كما تم عمل حملات تفتيشية بعدد 160 حملة تفتيش على المجازر ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم والأسواق والسوبر ماركت.

وفى إطار مكافحة الأمراض المشتركة التى تنتقل للإنسان قامت إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بعمل (570) اختبارات لمرض السل و 3895 اختبار لمرض البروسيللا ومكافحة الكلاب الضاله وتحصين واستخراج عدد 165 رخص للكلاب المملوكة.

وأكد الدكتور أحمد حمدى مدير عام الطب البيطرى بسوهاج أن الطب البيطرى خط الدفاع الأول لصحة الإنسان وشدد على ضرورة الاهتمام بتقديم كافة الخدمات التى تساعد في بناء وتنمية وخدمة المجتمع، بداية جديدة لبناء الإنسان" وتحت رعاية معالى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى و بتعليمات الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

