بلطجية يعتدون على مدير مدرسة بتحريض من طليقته بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب مدير مدرسة ابتدائية بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، بجرح في الذراع بآلة حادة، وذلك بعد تعدي بلطجية عليه بالضرب بسلاح أبيض بتحريض من طليقته داخل المدرسة، وجرى نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اللواء إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، باقتحام بلطجية مدرسة اللواء سعد الشربيني الإبتدائية بقرية البجلات دائرة المركز، وإصابة مدير المدرسة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة مدير المدرسة ويدعى خالد بركات، بجرح في الذراع، وذلك بعد تعدي بلطجية عليه بسلاح أبيض داخل المدرسة، وبالفحص تبين وجود خلافات مع طليقته فقامت بالاتفاق مع البلطجية عليه، وقامت بالتحريض ضده وقاموا بمهاجمته داخل المدرسة

وجرى نقل المصاب لمستشفى منية النصر لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.



