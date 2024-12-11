اليوم.. "صحة قنا" تنظم قافلة طبية بقرية البحرى قامولا

صابر سعيد

أعلنت مديرية الصحة بقنا، عن إطلاق قافلة طبية بقرية البحرى قامولا التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، اليوم الأربعاء.

وأوضح الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتى تنظمها مديرية الصحة بقنا فى جميع قرى ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتى تقدم جميعها بالمجان.

وداعا وكيل وزارة الصحة، المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقى الرعاية الصحية اللازمة والحصول على العلاج اللازم والتحاليل.