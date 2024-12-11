النيابة تصرح بدفن المتوفيين فى حادث انهيار عقار العباسية

كتب سليم على

صرحت جهات التحقيق بدفن جثث المتوفين الـ 8 في حادث انهيار عقار العباسية المنهار، الذين استخرجتهم فرق الإنقاذ من تحت أنقاض العقار، بعد ورود تقرير الطب الشرعي عن الصفة التشريحية للضحايا.



وكشفت معاينة النيابة، للعقار الذى تعرض لانهيار وأسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين، أن العقار يعود إنشاؤه لعام 1961 ومكون من طابق أرضى و4 طوابق وروف، كما تبين وجود تشققات به وتصدعات كبيرة تسببت في سقوطه على السكان.

واستمعت النيابة لأقوال المصابين فى حادث عقار العباسية المنهار فى المستشفى، كما يتم حصر التلفيات والممتلكات والتأكد من سلامة العقارات المجاورة له مع تشكيل لجنة هندسية للعمل على التأكد من عدم وجود أى تصدعات أو شروخ فى المبانى حرصا على سلامة قاطينها.

وكشف الفحص الاولى بأن عقار العباسية المنهار خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلى، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان، وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة العباسية، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف الى مكان البلاغ، وتقوم قوات الشرطة بفرض كردون أمنى بالمنطقة والبحث عن المفقودين جراء الحادث.