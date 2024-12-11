اليوم السابع
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المنظمة الدولية للهجرة تدعو لتخصيص 30 مليون دولار لمساعدة السوريين

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 06:00 ص
المنظمة الدولية للهجرة تدعو لتخصيص 30 مليون دولار لمساعدة السوريين الأحداث فى سوريا - أرشيفية
وكالات

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دعت المنظمة الدولية للهجرة المجتمع الدولي لتخصيص 30 مليون دولار لمساعدة نحو 700 ألف من السكان في شمال غربي سوريا.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة فى بيان لها، الثلاثاء، إلى أن هناك حاجة للمساعدات العاجلة للسكان في أشهر الشتاء.

وأوضحت أن تلك الموارد ستستخدم خلال الأشهر الأربعة القادمة لضمان المساعدة لمجموعات السكان الأكثر عرضة للخطر.

ويأتي ذلك في أعقاب سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة على دمشق والمدن السورية الكبرى وسقوط حكم الرئيس بشار الأسد يوم 8 ديسمبر الجاري.







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