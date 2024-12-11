المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لمتهم بحيازة مخدرات بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الترامادول بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم ثالث العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادى المهدى عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.

تعود أحداث القضية رقم 4341 لسنة 2024 جنايات ثالث العاشر من رمضان، المقيدة برقم 5012 لسنة 2024 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 23 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "توكل م ع ع" 41 عاما، عامل، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بنطاق قسم ثالث العاشر من رمضان.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 14 شريطا لعقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.