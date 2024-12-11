السجن المؤبد لـشاب قتل شقيقين وأصاب آخر من أبناء عمومته بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء ، بالسجن المؤبد لشاب لقـتله شقيقين وإصابة آخر من أبناء عمومته بسبب خلافات الجيرة بقرية موشا بمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فاروق عبد المجيد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر الرئيس بالمحكمة، و محمد حسن شلقامي نائب رئيس المحكمة وأمانة سر بخيت شحاته و فنجري عبدالرحيم.

تعود وقائع القضية رقم 19642 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة بوقع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية موشا ووجود وجثتين ومصابين .

انتقل إلى موقع الحادث الرائد عمر عبد العظيم رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، والنقيب محمد عادل عبد الحفيظ معاون وحدة المباحث وتبين من المعاينة والفحص نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة أسفرت عن مقـ.ـتل " رضا . م . أ " و شقيقه " إسلام . م . أ " وإصابة شقيقهما " مصطفى . م . أ " ونجل عمهما" حسن . أ . ع ".

وتوصلت تحريات النقيب محمد عادل عبد الحفيظ معاون مباحث مركز شرطة أسيوط، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " حسين . أ . ع " 23 عاما ، شقيق المجني عليه الرابع.

وأشارت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بسبب الجيرة بين المجني عليهم الأول والثاني والثالث " طرف أول " والمجني عليه الرابع " طرف ثاني شقيق المتهم تطورت الخلافات بينهم إلى شجار بالأيدي قام على إثرها المجني عليهم الأول والثاني والثالث بالتعدي بالضرب على المجني عليه الرابع شقيق المتهم.

وعلى اثر ذلك قام المتهم " شقيق المجني عليه الرابع " بإحراز سلاح ناري من داخل منزله وخرج مسرعا مستلا سلاحه بالتوجه إلى مكان المشاجرة القريب من منزله وقام بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليهم الأول والثاني والثالث نتج عنها إصابتهم وسقوط المجني عليهما الأول والثاني أرضا وفرار المجني عليه الثالث هربا وقام المتهم بإطلاق أعيرة نارية بجسد المجني عليهما الأول والثاني حال سقوطهما أرضا للتأكد من موتهما.