الرعاية الصحية بالأقصر تستحدث تشغيل منظار جراحة المخ والأعصاب للمرة الأولى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

في خطوة تعكس سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى استغلال الموارد والكفاءات الطبية المتاحة، وتوفير المزيد من الخدمات الطبية لخدمة مختلف احتياجات المنتفعين، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر تشغيل منظار جراحة المخ والأعصاب بمستشفى حورس التخصصي، كخدمة طبية مستحدثة تضاف إلى قائمة الخدمات العلاجية التي تقدمها الهيئة بالمحافظة.

فيما تتمثل أهمية المنظار الجراحى للمخ والأعصاب في تشخيص وعلاج العديد من الأمراض التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي والطرفي، حيث يتم إدخال الكاميرا عبر فتحة صغيرة في الجمجمة أو العمود الفقري لمراقبة العملية وتعديل التشوهات العصبية، وتوفر هذه العملية دقة ورؤية عالية للأطباء لتحليل الحالة واتخاذ القرار، ما ينعكس بدوره على حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء الأقصر.

وقد جاء تشغيل المنظار الجراحي بمستشفى حورس بتوجيهات الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، ونتيجة لتضافر جهود أبطال الرعاية الثانوية بقيادة الدكتور محمد عبدالهادي مدير إدارة الرعاية الثانوية بفرع الهيئة بالأقصر، والدكتور أمجد عبدالعزيز مدير مستشفى حورس التخصصي، يذكر أن تكلفة إجراء المناظير الجراحية للمخ والأعصاب قد تصل إلى 250 ألف جنيه للجراحة الواحدة ، وتتولى الهيئة إجراؤها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ولا يدفع منتفعي الرعاية الصحية أكثر من 450 جنيها رسوم نسبة المساهمة .

فيما يستمر فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، في تقديم الدعم الكبير للمواطنين في كافة جوانب الرعاية الصحية بالعمل على راحة منتفعين منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر وتلبية جميع احتياجاتهم، حيث انطلقت الهيئة في تشغيل عيادة العظام بمركز طب أسرة الأقصر يومياً من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة مساء عدا يوم الجمعة.

وقالت الهيئة، إنه يتم حجز موعد الكشف لخدمات طب الأسرة عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15344، كما يتم عمل أشعة الأكس عند الحاجة بنفس المركز والذي من شأنه توفير الراحة للمواطنين ورفع عناء الإحالة إلى المستشفيات والتحرك من منشأة إلى منشأة عن كاهل المنتفعين ، فضلاً عن تخفيف الازدحام بالعيادات التابعة للمستشفيات، مما يتيح تقديم عدد أكبر من الخدمات لوقت أقل من الانتظار، ويتم الإحالة إلى المستشفيات في الحالات المتقدمة عند الحاجة فقط .



استحداث تشغيل منظار جراحة المخ والأعصاب للمرة الأولى بمستشفى حورس



الرعاية الصحية بالأقصر تستحدث تشغيل منظار جراحة المخ والأعصاب