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الرئيس السيسى يوجه باستمرار جهود نشر الوعى بحقوق الإنسان فى كل مؤسسات الدولة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 01:14 م
الرئيس السيسى يوجه باستمرار جهود نشر الوعى بحقوق الإنسان فى كل مؤسسات الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، من منطلق حرص الدولة على تحقيق ذلك، وبما يكفل للمواطنين المصريين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.


جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كما وجه الرئيس باستمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في كافة مؤسسات الدولة، فضلاً عن الاستمرار في رفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات، مشدداً على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه.







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الرئيس السيسي

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