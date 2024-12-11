اليوم السابع
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الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 06:23 م
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 06:11 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







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