الخارجية الفرنسية: ندعو إسرائيل للانسحاب من الجولان واحترام سيادة سوريا

محمد جمال

دعت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء إسرائيل للانسحاب من منطقة الجولان واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وتحت عنوان "مواقف نتنياهو تعكس أن بايدن لم يعد مسئولا"، قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فى تحليل لجون بودين، إن السياسة الأمريكية الإسرائيلية تسير الآن بشكل كامل عبر الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ولفتت الصحيفة إلى أن واشنطن استيقظت هذا الأسبوع على خبر سقوط نظام الأسد في وقت مبكر من صباح يوم الأحد، لتكتب بذلك نهاية لنظام أثار جدلا واسعا على مدار سنوات.

وبينما احتفل السوريون في جميع أنحاء دمشق وأماكن أخرى في البلاد، اتخذت قوى أخرى في المنطقة إجراءات، حيث احتلت القوات الإسرائيلية خمس قرى عبر مرتفعات الجولان، وهي منطقة في جنوب غرب سوريا، كما ضربت أهدافًا أخرى لا حصر لها في جميع أنحاء البلاد، وأعزى الاحتلال الإسرائيلي ذلك إلى مزاعم وجود تهديدات من قبل الجماعات المسلحة المناهضة لإسرائيل في بلد يمر الآن باضطراب سياسي هائل.

وتم إدانة هذه الخطوة على الفور باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي، وقد آثار رد الفعل العنيف رد فعل لا مفر منه من إدارة بايدن، التي تم تهميشها عمليًا إلى دور شركة علاقات عامة تعمل على تهدئة الخطاب اللاذع والأفعال من المتشددين الإسرائيليين، بما في ذلك أولئك في الحكومة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر يوم الاثنين: "لقد تخلى الجيش السوري عن مواقعه في المنطقة المحيطة بالمنطقة العازلة الإسرائيلية السورية المتفاوض عليها، مما قد يخلق فراغًا كان من الممكن أن تملأه المنظمات الإرهابية التي من شأنها أن تهدد دولة إسرائيل، وتهدد المدنيين داخل إسرائيل"، على الرغم من أنه لم يقدم أي دليل على محاولة تحرك تلك الجماعات.

وتابع قائلاً: "هذا إجراء مؤقت اتخذوه ردًا على إجراءات الجيش السوري للانسحاب من تلك المنطقة"، مضيفًا أن إدارة بايدن، التي لم يتبق لها سوى شهر واحد في منصبها، "ستراقب الخطوات التي تتخذها [إسرائيل] في الأسابيع المقبلة".