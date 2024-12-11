اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجزائر تدعو المجتمع الدولى لاتخاذ موقف موحد يحفظ وحدة الأراضى السورية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 03:00 ص
الجزائر تدعو المجتمع الدولى لاتخاذ موقف موحد يحفظ وحدة الأراضى السورية الجزائر - أرشيفية
أ ش أ

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أدانت الجزائر، انتهاك جيش الاحتلال الإسرائيلى لسيادة سوريا والاعتداء على أراضيها بعد استيلائه على المنطقة العازلة فى الجولان المحتل، داعية المجتمع الدولى لاتخاذ موقف موحد يحفظ أمن وسلامة ووحدة الأراضى السورية.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الثلاثاء - أن الجزائر تعرب عن إدانتها الشديدة لانتهاك جيش الاحتلال لسيادة سوريا والإعلان عن إلغاء اتفاق فض الاشتباك الذى وقع عام 1974، مستغلا الظروف الحالية التى تمر بها سوريا وحالة عدم الاستقرار فى المنطقة، لفرض أمر واقع جديد يتماهى مع السياسة التوسعية والاستيطانية التى تنتهجها سلطات الاحتلال.

واستنكرت الجزائر الاعتداءات المتكررة لجيش الاحتلال ضد المنشآت والمؤسسات السورية والتى انتشرت فى الآونة الأخيرة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، وحقها الشرعى فى استرجاع الجولان المحتل وفقا للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

 

 







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