الثلاثاء.. معرض "آدم حنين... سنوات باريس" فى مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تفتتح مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، معرض "آدم حنين، سنوات باريس" في تمام الثالثة مساء الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في قاعة المعارض الغربية بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

إن المجموعة المختارة في هذا العرض هي نماذج من أعمال الفنان المبدع آدم حنين، التي نفذها أو بلور فكرتها خلال فترة إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من سنة 1971 إلى 1996. وتأتي أهمية هذه المجموعة، أن معظم عناصرها لم تُعرض من قبل، وتمثل لنا نافذة على فن آدم حنين بالغ التنوع في بساطة غنية. يحتوي المعرض على حوالي 48 عمل نحتي و82 عمل تصويري.

ومن خلال هذا المعرض، تشارك مكتبة الإسكندرية مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، في الاحتفال بمرور 10 سنوات على افتتاح متحف آدم حنين في الحرَّانية بالجيزة.

يستمر المعرض حتى يوم السبت 11 يناير 2025، ويفتح أبوابه للجمهور يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء (ماعدا الجمعة).