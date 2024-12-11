التنمية المحلية: انتهاء تدريب 75 من مهندسى محافظة القليوبية الجدد

كتب على عبد الرحمن

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انتهاء البرامج التخصصية لتأهيل عدد 75 من المهندسين الجدد المنضمين لجهاز العمل الإداري بالمحليات بمحافظة القليوبية الذي تم تنفيذه خلال الأسبوع التدريبي رقم 19 من الخطة التدريبية للمحليات بمركز التنمية المحلية بسقارة، وذلك تحت إشراف الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزير للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة وفريق العمل بالمركز.

وذلك في إطار حرص واهتمام وزارة التنمية المحلية، بالتوسع في برامج التدريب التخصصية المرتبطة بالمسار الوظيفى للعامليين بالمحليات وتوفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين لديها باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات، مما يسهم في إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة المصرية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن البرنامج التدريبي الذي اختتم أعماله اليوم شمل برنامجين فرعيين هما: برنامج تنمية المهارات للإدارات الهندسية تخصص (مدنى ، تخطيط ، عمارة ) استفاد منه 21 متدربا، وبرنامج تنمية المهارات للإدارات الهندسية المعاونة (كهرباء ، ميكانيكا ، مساحة ، زراعة ، أخرى ) استفاد منه ٥٤ متدرب، مشيرة إلي أن منهجية البرنامج التدريبي اتسمت بالدمج بين المعارف والقوانين ذات العلاقة بطبيعة العمل مع التطبيقات العملية والممارسات الفعلية على أرض الواقع من خلال محاضرين ومدربين متخصصين في محتوى الدورة من الإدارة المحلية.

ومن جانبه قال الدكتور عصام الجوهري ، ان البرنامج التدريبي "رفع كفاءة المهندسين الجدد " استغرق 5 أيام علي مدار 30 ساعة تدريبية، و4 ساعات ورش عمل وتقييمات، واستهدف البرنامج إكساب المستفيدين من المهندسين الجدد المعارف المتعلقة بطبيعة عملهم في الإدارة المحلية، وأساسيات العمل التخصصية بإدارات التخطيط العمراني والإدارات الهندسية والأقسام ذات العلاقة بالمحافظة، ورفع الوعي المعرفي والإلمام بأهم القوانين المنظمة لعمل منظومة العمران وإداراتها المتخصصة بالمحافظة، بالإضافة الي صقل بعض مهارات المستفيدين الناعمة في المشاركة الفعالة، المبادرة، تقديم الأراء والتواصل الفعال من خلال التدريب بغرض التطبيق في بيئة العمل.



البرنامج التدريبى لرفع كفاءة المهندسين



البرنامج التدريبى



المتدربين