الإعدام لربة منزل وزوجها استدرجا شخصا وقتلاه وألقيا جثته بمجرى مائى بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالإعدام شنقا لربة منزل ونجار، لاتهامهما باستدراج شخص وقتله بسبب علاقة غير شرعية بين المجني عليه والمتهمة الأولى، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9948 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 589 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "نعمة م م"، 36 سنة، ربة منزل، و"عصام ش ح"، 38 سنة، نجار، مقيمان القلج دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنهما في يوم 4 / 8 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة، قتلا المجنى عليه محمود محمد عبد الحافظ محمد الجمل، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على قتله بباعث الانتقام - لخلافات سابقه مع المتهمين - فخططا لجريمتهما في هدوء وروية وصمما على ارتكابها وتنفيذاً لمشروعهم الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهما، أعدا لذلك الغرض أداة "شومة"، وتربصا له حيث تحين المتهم الثاني قدومه عقب استدراج المتهمة الأولى للمسكن خاصتها، الذي استدام على التقابل فيه لممارسة علاقتهما غير الشرعية بزعم معاشرتها، وحل الخلاف مع المتهم الثاني.

وأوضح أمر الإحالة، أنه ما أن وصل المجني عليه للمسكن حتى سايرته المتهمة الأولي وفاجئه المتهم الثاني من الخلف، حتى كال له ضربتين بالأداة آنفة البيان، استقرت أحدهما بالساق اليسرى والأخرى على رقبة المجنى عليه فسقط أرضا، وبمحاولته الفرار من قبضتهما اعترضته المتهمة الأولى بالجلوس على صدره وإعاقة هروبه باستمرار طرحه أرضاً، ثم طوقا كليهما عنقه بأيديهما وبالشال الذي كان يرتديه خائفين إياه وكمما فاهه، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين أخفيا جثة المتوفى دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها بإقدامهما على إلقائها باليم مواريا بذلك سواتهما من جريمتهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة، أنه تقدمت تلك الجناية جناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطفا المجنى عليه سالف الذكر، وكان ذلك بطريق التحيل بأن قاما باستدراجه لمسكن الأولى مباعدين بينه وبين ذويه لإتمام جريمتهما محل الوصف بعالية، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص وبدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية أداة مما تستعمل في الأعتداء على الأشخاص "شومة".