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إعادة حركة المرور بالطريق الزراعى بعد انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبرى بنها

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 04:32 م
إعادة حركة المرور بالطريق الزراعى بعد انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبرى بنها حادث - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكن رجال الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أعلى كوبري بنها، بعد رفع أثار حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بمواد غذائية، لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بمواد غذائية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أعلى كوبري بنها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بمعدات لإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بسهولة ويسر أمام المواطنين.







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