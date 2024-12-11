إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيسين بميكروباص بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيسين 26 راكب وسيارة ميكروباص أمام إدارة المروري باتجاه كوبري جريش بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيسين 26 راكب وسيارة ميكروباص أمام إدارة المروري باتجاه كوبري جريش بمدينة العاشر من رمضان، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.