اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 06:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين فى الإسماعيلية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 05:17 م
إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين فى الإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية -صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 4 أشخاص بإصابات صابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة ربع نقل مع آخرى ملاكى، على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى مع آخرى ربع نقل بطريق الإسماعيلية الصحراوى بالقرب من مدخل محافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.







مشاركة

الاسماعلية

تصادم سيارتين فى الإسماعيلية

امن الاسماعلية

اسعاف الاسماعلية

نجدة الاسماعلية

مستشفى جامعة قناة السويس




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة