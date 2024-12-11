إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

أصيب 4 أشخاص بإصابات صابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة ربع نقل مع آخرى ملاكى، على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى مع آخرى ربع نقل بطريق الإسماعيلية الصحراوى بالقرب من مدخل محافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.