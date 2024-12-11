إصابة 12 شخصاً فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 12 شخصا، صباح اليوم، بإصابات تنوعت ما بين كسور، وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم ميني باص مع سيارة ملاكي، ناحية كوبري الثالثة أمام هايبر وان، بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم ميني باص مع سيارة ملاكي، ناحية كوبري الثالثة أمام هايبر وان، بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بإصابات متنوعة.



جري الدفع بعدد 7 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم،وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.