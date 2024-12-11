اليوم السابع
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الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 04:52 م
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى البدرشين

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 04:16 م
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى البدرشين سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى منطقة البدرشين، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى مشرف النجدة ،بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى منطقة البدرشين مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

 

 







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