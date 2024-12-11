أسعار 10 منتجات فى منافذ وزارة الزراعة اليوم الأربعاء 11-12-2024

كتبت أسماء نصار

تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منافذ متحركة للميادين محملة بالسلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة وذلك ضمن خطة الحكومة لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، والتى تركز على جودة الحياة، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتوفير السلع الغذائية الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.



وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار 10 منتجات غذائية فى منافذ وزارة الزراعة:

الأرز 22 جنيهًا للكيلو.

كيلو السكر 30 جنيهًا

بيض المائدة 150 جنيهًا للكرتونة

اللحوم البلدية 270 جنيهًا.

زيت الزيتون لتر 190 جنيها.

عسل النحل من 60 إلى 120 جنيها.

العسل الأسود 45 جنيها.

المربى 65 جنيها.

الزبدة الجاموسى 150 جنيها، والبقرى 140 جنيهًا.

كيس المكرونة 9 جنيهات.