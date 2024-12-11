أسعار الأسماك فى أسواق دمياط اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2024

دمياط - هيثم مراد

شهدت أسواق دمياط اليوم 10 ديسمبر 2024، استقرارا في أسعار الأسماك، والتى بدأت من 25 جنيها للكيلو، كذلك وجود أنواع أسماك الفوارغ والتى ساعدت في انخفاض بعض أسعار أنواع الأسماك داخل اسواق المحافظة.

وفيما يلي يعرض "اليوم السابع" أسعار الأسماك داخل أسواق دمياط اليوم:

البوري يبدأ من 80 جنيها إلى 120 جنيه

الدنيس يبدأ من 100 جنيه حسب الحجم

أسماك الفوارغ 100 جنيها

البلطي الصغير 25 جنيها حتى 60 جنيها

البلطي الكبير 110 جنيها

الجمبري يبدأ من 100 جنيها حسب الحجم

أسماك البربوني 70 جنيها

الكابوريا 50 جنيها

أسماك المرجان 35 جنيها

سمكة الديوك 40 جنيها

السردين يبدأ من 60 جنيها

6 اكتوبر 45 جنيه

الفسيخ يبدأ من 120 جنيها

الرنجة من 60 إلى 110 جنيها

واستقبل بائعي الأسماك في محافظة دمياط موسم اسماك الفوارغ والذي يبدأ نهاية شهر نوفمبر حتى نهاية مارس، وتعد الأسماك الأكثر مبيعا داخل اسواق دمياط في هذا التوقيت نظرا لحرص أهالى دمياط على تناول كميات من اسماك الفوارغ أثناء الموسم الخاص بها، واحترف أهالى دمياط تقديمها باكثر من طريقة لتصبح الطبق الرئيسي على موائد الدمايطة