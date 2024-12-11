أسعار الأسماك فى أسواق دمياط اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2024

شهدت أسواق دمياط اليوم 10 ديسمبر 2024، استقرارا في أسعار الأسماك، والتى بدأت من 25 جنيها للكيلو، كذلك وجود أنواع أسماك الفوارغ والتى ساعدت في انخفاض بعض أسعار أنواع الأسماك داخل اسواق المحافظة.
وفيما يلي يعرض "اليوم السابع" أسعار الأسماك داخل أسواق دمياط اليوم:
البوري يبدأ من 80 جنيها إلى 120 جنيه
الدنيس يبدأ من 100 جنيه حسب الحجم
أسماك الفوارغ 100 جنيها
البلطي الصغير 25 جنيها حتى 60 جنيها
البلطي الكبير 110 جنيها
الجمبري يبدأ من 100 جنيها حسب الحجم
أسماك البربوني 70 جنيها
الكابوريا 50 جنيها
أسماك المرجان 35 جنيها
سمكة الديوك 40 جنيها
السردين يبدأ من 60 جنيها
6 اكتوبر 45 جنيه
الفسيخ يبدأ من 120 جنيها
الرنجة من 60 إلى 110 جنيها
واستقبل بائعي الأسماك في محافظة دمياط موسم اسماك الفوارغ والذي يبدأ نهاية شهر نوفمبر حتى نهاية مارس، وتعد الأسماك الأكثر مبيعا داخل اسواق دمياط في هذا التوقيت نظرا لحرص أهالى دمياط على تناول كميات من اسماك الفوارغ أثناء الموسم الخاص بها، واحترف أهالى دمياط تقديمها باكثر من طريقة لتصبح الطبق الرئيسي على موائد الدمايطة
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