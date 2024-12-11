أسباب حمى القش وطرق علاجها

كتبت فاطمة ياسر

حمى القش يطلق عليها علميًا التهاب الأنف التحسسي، وهي شكل من أشكال الحساسية الناجمة عن عوامل بيئية مثل حبوب اللقاح من النباتات المختلفة والعفن وفراء الحيوانات الأليفة، وذكرت دراسة نشرتها المعاهد الوطنية للصحة أن حمى القش تؤثر على مجرى الهواء العلوي.

وخلال التقرير المنشور عبر موقع healthshots سنتعرف على أعراضها وأسبابها وطرق علاجها.

يوضح أخصائى الأنف والأذن والحنجرة الدكتور جوتيرماي إس هيجدي، تشمل الشكاوى الشائعة المرتبطة بحمى القش العطس الشديد، ودموع العين، وسيلان الأنف أو انسداد الأنف، والتعب المفرط في أوقات معينة من العام، وخاصة خلال فصل الربيع والخريف، ومع ذلك، يمكن إدارة حمى القش من خلال أدوية مختلفة وبخاخات الأنف وتجنب المواد المسببة للحساسية.

أعراض حمى القش

لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من حمى القش، قد يتحقق من وجود الأعراض الشائعة التالية..

العطس.. نوبات من التشنجات المتكررة وغير القابلة للسيطرة من العطس.

سيلان الأنف أو احتقان الأنف.. إفرازات مائية شفافة من الأنف، أو احتقان الأنف .

حكة في العين.. عيون حمراء أو دامعة أو متهيجة مع تورم.

حكة في الحلق أو الفم.. شعور بالحكة في الحلق، مما يسبب الشعور بعدم الراحة.

السعال.. سعال جاف يصاحبه تنقيط أنفي خلفي.

التعب.. حالة غير طبيعية من الشعور بالتعب أو استنزاف الطاقة خاصة خلال موسم الحساسية.

الصداع.. قد يؤدي الشعور بالامتلاء في الجيوب الأنفية إلى الصداع أيضًا.

ما أسباب حمى القش؟

تلعب العديد من العوامل البيئية دورًا في التسبب بالحمى..

1. حبوب اللقاح

خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر عادة ما تحتوي الأشجار على أعلى مستويات حبوب اللقاح، تليها الأعشاب في أواخر الربيع أو الصيف، ثم يكون هناك حبوب لقاح خضراء مرة أخرى في أواخر الصيف أو الخريف عادةً من الأعشاب الضارة، فيمكن أن يؤدي هذا إلى حمى القش، وتنص دراسة نُشرت في Scientific Reports، أنه عند استنشاقها قد تؤثر حبوب اللقاح على الجهاز المناعي، ما يسبب العطس أو حكة في العين من بين أعراض أخرى. حساسية حبوب اللقاح شائعة أيضًا عند الأطفال.

2. جراثيم العفن

يمكن العثور على جراثيم العفن ونموها في أي مكان رطب سواء داخل المنزل أو خارجه، حيث تنتشر بسهولة في الهواء، خاصة عندما تكون الرطوبة عالية، ويمكن أن تسبب أيضًا ردود فعل تحسسية، وتنص مؤسسة الربو والحساسية الأمريكية على أن هذه الجراثيم تدخل إلى أنفك وتسبب أعراض التهاب الأنف، ثم تنتقل إلى الرئتين وتسبب الربو.

3. عث الغبار

عث الغبار عبارة عن طفيليات مجهرية توجد في الغبار والسجاد والفراش والأثاث المفروش طوال العام، وقد يتم إطلاق فضلاتها وأجزائها في الهواء ما يسبب رد فعل تحسسي لدى الأشخاص. ومع ذلك، تنص ورقة بحثية نشرتها المعاهد الوطنية للصحة على أن عث الغبار لا يسبب حمى القش طوال الوقت، في معظم الأحيان يسبب أعراضًا أخف من تلك الموجودة في حمى القش.

4. العوامل البيئية الأخرى

يمكن أن يؤدي تلوث الهواء في شكل دخان وغازات ضارة أخرى إلى تسهيل تطور ردود الفعل التحسسية، كما تميل حالات المناخ مثل الحرارة المرتفعة وانخفاض الرطوبة والرياح القوية إلى المساعدة فى تشتت حبوب اللقاح فى المناطق المحيطة، فى حين تشجع ظروف الطقس الرطبة نمو العفن، كل هذا يمكن أن يؤدى إلى حمى القش، وتنص الأبحاث التي نشرتها جامعة فيينا الطبية على أن أهم معايير تلوث الهواء مثل المادة وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والأوزون تسبب زيادة في شدة أعراض حساسية حبوب اللقاح.

كيف يتم تشخيص حمى القش؟

لتحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بحمى القش، يتم تقييم تاريخه الطبي بالتفصيل، والذي يتضمن وصفًا للأعراض وبدايتها ومدتها والعلامات المصاحبة التي قد تنطوي على رد فعل تجاه مسببات الحساسية المحددة.

الخطوة التالية هي الفحص البدني للمريض، حيث يتم تقييم الأنف والحنجرة بشكل خاص بحثًا عن علامات الالتهاب والتورم.

في تشخيص حمى القش، قد يتم إجراء اختبارات الحساسية أيضًا لتحديد مسببات الحساسية الخطيرة أو اختبارات الدم لقياس مستوى IGE في الدم، بالإضافة إلى ذلك، قد يتم إجراء تنظير الأنف الذي يتضمن استخدام أنابيب مرنة مزودة بكاميرات مثبتة في أطرافها لفحص تجويف الأنف بحثًا عن أي مشاكل.

كيف يتم علاج حمى القش؟

هناك عدة طرق لعلاج هذه الحالة التحسسية..

1. تجنب المحفزات

من المهم تجنب المواد المسببة للحساسية التي قد تسبب هذه الحالة، قد يشمل ذلك البقاء في الداخل أثناء مستويات عالية من حبوب اللقاح، وخاصة في الصباح الباكر وفي ساعات ما بعد الظهر مع إغلاق النوافذ، ومن الاستراتيجيات الأخرى ارتداء ملابس نظيفة والاستحمام للتخلص من حبوب اللقاح بعد البقاء في الخارج.

2. العلاج المناعي

قد يكون هذا العلاج فعالاً مع الأشخاص الذين يعانون من أعراض مستمرة، وهو يشمل حقنًا تعمل تدريجيًا على تقليل حساسية الشخص لمسببات الحساسية أو أقراصًا قابلة للذوبان توضع تحت اللسان ويسهل تناولها في المنزل.

3. العلاج البديل

ستساعد غسولات الأنف المالحة على إزالة المواد المسببة للحساسية وتقليل التورم، كما قد تساعد مستخلصات نبات الزعتر في تخفيف الأعراض، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي علاج عشبي.

4. تغييرات نمط الحياة

إن تأثير الدخان على الصحة هائل، فغيّر جدولك اليومي للتأكد من تضمين عناصر مضادة للالتهابات، والحفاظ على نظافة البيئة واستخدام مرشحات الهواء عالية الكفاءة في المكانس الكهربائية وأجهزة تنقية الهواء، مما قد يخفف الأعراض ويعزز الصحة العامة.