أزهر الإسكندرية تنظم ندوة لتوعية الطلاب فى إطار فعاليات مبادرة بناء إنسان

الإسكندرية أسماء على بدر

نظّمت إدارة الخطة والمنهج بمنطقة الإسكندرية الأزهرية بقيادة الدكتور علي حسن، مدير الإدارة، وبرعاية كريمة من الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ندوة علمية تحت عنوان: "دور البيئة التعليمية في دعم الصحة النفسية".

وتناولت مجموعة من المحاور الهامة التي تسلط الضوء على الجوانب النفسية للطلاب والمعلمين. افتتح الندوة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، متحدثًا عن "المنهج القرآني والسنة النبوية في تعزيز الصحة النفسية"، تلاه أيمن جاويش، الذي تناول موضوع "تأثير التكنولوجيا على الصحة النفسية للطالب والمعلم".

كما ألقى سلامة القط، مدير التعليم الإعدادي، كلمة حول "الضغوط النفسية للمعلم وتأثيرها على صحته النفسية"، بينما تناول الأستاذ مصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي، محور "المشكلات الأسرية للطلاب وتأثيرها على صحتهم النفسية".

وقدّم الدكتور علي حسن، مدير إدارة الخطة والمنهج، عرضًا عن "تطور مفهوم الصحة النفسية عبر العصور"، بينما تحدثت الأستاذة دعاء السيد عن "دعم الصحة النفسية في مرحلة الطفولة"، واختتمت الدكتورة إيمان قطب بمناقشة "الصحة النفسية في مرحلة المراهقة".

وشهدت الندوة حضور عدد كبير من المعلمين والأخصائيين من مختلف الإدارات التعليمية، في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم الصحة النفسية وتحسين البيئة التعليمية بما يسهم في بناء أجيال أكثر وعيًا واستقرارًا نفسيًا.