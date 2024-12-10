8 مستندات مطلوبة لسرعة استخراج بطاقة الرقم القومى.. اعرفها

كتب سليم على

يتسأل العديد من الشباب الذين من وصلوا للسن القانونية لاستخراج بطاقة رقم قومى على الأوراق المطلوبة للحصول عليها، وحتى لا يضيع كثير من الوقت، يقدم "اليوم السابع" للقراء شرحاً لأهم الأوراق والمستندات الواجب توافرها لدى ذهابه للأحوال المدنية.



1 - استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومى.



2 - بطاقة تحقيق الشخصية (شخصية/عائلية) أو جواز سفر لإثبات شخصية ولى أمر الشاب.



3 - صورة ضوئية لشهادة الميلاد إن وجدت.



4 - صورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج (بالنسبة للزوجات فقط).

5 - اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.



6 - تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارة الخاصة.



7 - إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجارى السارى وبعـد الإطلاع على الأصل (لأصحاب النشاط التجارى).



8 - إرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسى (بعد الإطلاع على الأصل) فى حالة إثبات المؤهل الدراسى.

بالنسبة لأرباب المعاشات أو ذوى المؤهلات العلمية بالبطاقات الشخصية أو العائلية لا يشترط إعادة اعتماد الاستمارات إذا كان المطلوب إثبات المهنة نفسها.