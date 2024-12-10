اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 10:56 م
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12 فبراير.. نظر استئناف عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه بتهمة صفع شاب

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 09:54 م
12 فبراير.. نظر استئناف عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه بتهمة صفع شاب عمرو دياب - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 12 فبراير المقبل لنظر استئناف عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه، بتهمة صفع الشاب سعد أسامة.

وكان تقدم المحامي أشرف عبد العزيز دفاع الفنان عمرو دياب باستئناف على حكم تغريم موكله 200 جنيه ودفع تعويضه 10 الآف جنيه للشاب سعد أسامة بتهمة التعدي عليه.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.

فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.

 







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عمرو دياب

صفع شاب

اتهام عمرو دياب

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