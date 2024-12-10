10 معلومات عن سجن سعد الصغير فى قضية المخدرات

كتب إيهاب المهندس

تقدم دفاع المطرب سعد الصغير، باستئناف على حكم سجنه 3 سنوات مشدد والصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار ناجى الحايس، في اتهامه بحيازة المواد المخدرة عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الخارج.

ــ المحامي طارق جميل سعيد تقدم باستئناف على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ 40 يوما من تاريخ صدور الحكم.

ـ ضبط بحوزة سعد الصغير على 9 عبوات لزيوت سجائر إلكترونية وبها مواد مخدرة.

ــ تقرير المعمل الكيماوي أكد أن إيجابية عينة المواد المضبوطة مع المتهم، وتبين احتوائها على الحشيش.

ــ أحيل سعد الصغير أمام جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية.

ــ المتهم اكد أنه لا يعرف شيئ عن المواد المضبوطة بحوزته وحازها على انها عبوات لسجائر إلكترونية.

ــ اعترف أمام المحكمة انه يتناول الترامادول بناء على توصيات الطبيب.

ـ المحكمة نظرت 3 جلسات في القضية قبل جلسة الحكم.

ــ الجنايات استمعت للطب الشرعي لسؤاله حول المتهم.

ـــ صدر مع حكم سجن المتهم غرامة 30 ألف جنيه.



