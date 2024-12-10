اليوم السابع
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وزير الإسكان يتابع خطة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 09:45 ص
وزير الإسكان يتابع خطة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى جانب من اللقاء
كتب أحمد حسن

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عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مساء أمس الإثنين، لمتابعة خطة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، للعام المالى الحالى 2024/2025، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.

ووجه المهندس شريف الشربيني، مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، بدراسة المشروعات والاحتياجات المتعلقة بمد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن والقرى المخدومة على مستوى الجمهورية.

كما أكد وزير الإسكان، ضرورة وضع مجموعة من المعايير والضوابط الفنية المدروسة فيما يتعلق بخطة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، على أن تستهدف تلك المشروعات تقديم الخدمة لأكبر عدد من المواطنين بالمدن والقرى المخدومة سابقاً.

 







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