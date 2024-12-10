اليوم السابع
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وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم لأسر ضحايا ومصابى انهيار عقار العباسية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 01:49 م
وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم لأسر ضحايا ومصابى انهيار عقار العباسية وزارة التضامن -أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق، مأهول بالسكان بمنطقة العباسية، ما أدى إلى وفاة عدد من الحالات، وإنقاذ آخرين، وإصابة عدد من الحالات، كما يقوم رجال الحماية بالبحث عن مفقودين آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري وقطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين.

 







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وزيرة التضامن

دعم أسر الضحايا والمصابين فى حادث عقار العباسية

حادث عقار العباسية

انهيار عقار العباسية

دعم وزارة التضامن لاسر ضحايا حادث عقار العباسية




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