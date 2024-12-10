اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 04:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: نواصل العمل مع الحكومة الحالية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 02:25 ص
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: نواصل العمل مع الحكومة الحالية قصى الضحاك
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك أن البعثة السورية لدى الأمم المتحدة تواصل تنفيذ توجيهات الحكومة وأن وزير الخارجية لا يزال موجودا في دمشق.

وأشار في حديث للصحفيين إلى أن الدبلوماسيين السوريين بانتظار تشكيل حكومة جديدة، لكنهم يواصلون العمل مع الحكومة الحالية، بحسب وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وأضاف المندوب أنه يتلقى توجيهات من وزير الخارجية بسام الصباغ الموجود في دمشق وينفذها.

وأكد أن الدبلوماسيين السوريين يواصلون حضور الاجتماعات في الأمم المتحدة ويعملون كجزء من مؤسسات الدولة ويواصلون تمثيل الشعب السوري.

وقال إن البعثة السورية ستواصل العمل مع الأمم المتحدة في كافة المجالات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية من أجل استعادة الاستقرار والأمن.

وشهدت سوريا تطورات دراماتيكية فجر الأحد، مع إعلان فصائل مسلحة سورية دخولها العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد أن ترك منصبه مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميًا وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.

من جانبه، أعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري.







مشاركة

الأمم المتحدة

بشار الأسد سوريا

سوريا بشار الأسد

بشار الاسد سوريا

الرئيس السوري بشار الأسد

محمد راتب النابلسي

اين ذهب بشار الاسد

فاروق الشرع

هل سوريا تحررت

اسماء الاسد

احداث سوريا الان

رئيس سوريا

العلويين

اخر اخبار سوريا الان

اين بشار الاسد

المعارضة السورية دمشق

بشار اسد

سقوط نظام الاسد

مغادرة بشار الاسد

بشار الاسد يغادر سوريا

هل تحررت سوريا

ماذا حدث فى سوريا

ماذا حدث لبشار الاسد

هروب بشار

مصير بشار الاسد

كيف تحررت سوريا

دمشق الان

محمد البشير

محمد البشير سوريا

من هو محمد البشير

محمد البشير رئيس حكومة الانقاذ

سوريا لحظة بلحظة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة