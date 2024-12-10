اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مفوضية اللاجئين في سوريا: 16 مليون شخص يحتاجون مساعدات إنسانية عاجلة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 04:17 م
مفوضية اللاجئين في سوريا: 16 مليون شخص يحتاجون مساعدات إنسانية عاجلة الوضع فى سوريا
أ ش أ

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أعلن ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين في سوريَا، جونزالو فارجاس يوسا، أن 16 مليون شخص في سوريَا في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية.

وقال يوسا - في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم "الثلاثاء"- إن 800 ألف سوري نزحوا بسبب القتال الأخير في المنطقة، وقبل ذلك نزح سبعة ملايين سوري داخليًا وفر أكثر من خمسة ملايين آخرين إلى دول مجاورة أو إلى غيرها من الدول.

ولفت ممثل مفوضية شئون اللاجئين في سوريَا إلى أن المفوضية بدأت تستأنف عملياتها الإنسانية ببطء في المناطق المتضررة مثل حِمِّص وحماة ودمشق.

 







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سوريا

اللاجئين فى سوريا

مفوضية شئون اللاجئين



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