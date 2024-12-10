معتدل نهارا مائل للبروده ليلا.. تعرف على حالة الطقس بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تشهد محافظة الدقهلية اليوم، طقس شتوي معتدل نهارا مائل للبروده ليلا، مع فرص ضعيفة لسقوط الأمطار، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم العظمي 24 والصغري 14، مع نسبة هطول الأمطار 10%، وسرعة رياح 8 كم/ ساعة، اضافة لنسبة الرطوبة التي سجلت 62.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى احتمال سقوط أمطار ضعيف على أغلب مناطق الجمهورية.

ويشهد الطقس اليوم الثلاثاء. 10 ديسمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، ويكون معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقد حذرت هيئة الأرصاد أن من المتوقع انتشار للشبورة المائية صباح غدا الأربعاء و تكون كثيفة أحيانًا، منذ الساعة 4 حتى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.