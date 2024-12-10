مصرع طفل صدمته سيارة فى أخميم شرقى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى أخميم المركزى، طفلا جثة هامدة على إثر اصطدام سيارة ربع نقل به، وذلك حال لهوه بدراجته الهوائية في الشارع، تم الحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفى بمركز أخميم شرقى سوهاج.

بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، إنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو عز ع ت ع 38 سنة سائق ومقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بمحمد ح ف ع 10 سنوات ومقيم دائرة المركز حال لهوه بدراجته الهوائية مما أدى لوفاته، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى أخميم المركزي.

بسؤال عم المتوفي المدعو حسين ف ع ا 44 سنة موظف ومقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.