مصرع شخص وإصابة 6 فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا، تم نقل المصابين والمتوفى إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى قبل مدخل مدينة المنيا.



على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 6 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقى العلاج اللازم وايداع المتوفى داخل ثلاثة حفظ الموتى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.