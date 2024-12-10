مدير تعليم الجيزة يحيل مدير مدرسة للشؤون القانونية بسبب المخالفات

كتبت – مرام محمد

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة-مدير المديرية، يرافقه محمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية، جولة تفقدية لعدد من مدارس إدارتي جنوب التعليمية والعمرانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وشارك وكيل الوزارة طلاب مدرسة الوسام التجريبية التابعة لإدارة جنوب التعليمية، طابور الصباح، موجهًا بتشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري والمرحلة التعليمية، مع إعطاء مهلة 15 يومًا لتنفيذ أعمال الصيانة، وتحسين النظافة، والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

واستمع وكيل الوزارة إلى شكاوى أولياء الأمور قبل دخوله مدرسة مدرسة المنى، مؤكدًا أن أصواتهم جزء من تطوير المنظومة التعليمية.

وأحال مدير المدرسة إلى الشئون القانونية بسبب المخالفات، وشكل لجنة لمتابعة أعمال النظافة والانضباط، مع رفع تقارير يومية لضمان تحقيق التحسين المطلوب.

وأشاد وكيل الوزارة بالنظام والالتزام داخل مدرسة اليسر للتعليم الأساسي، مؤكدًا أن الجهود المبذولة تعكس تفانيًا وإخلاصًا حقيقيين.

ووجه الشكر لحسام الدين فرحات محمد، مدير القسم الابتدائي، ولبنى عبد المحسن عفيفي، مديرة القسم الإعدادي.

وأثنى وكيل الوزارة على استخدام الدهانات لتزيين مدرسة الشهيد طيار محمد جمال عبد العزيز التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، وإضفاء لمسة إبداعية تعزز من جمال البيئة التعليمية، موجهًا الشكر إلى إدارة المدرسة لالتزامها بالتميز والانضباط.

وأشاد وكيل الوزارة باهتمام مدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية، بتفعيل الأنشطة الرياضية، والتزامها بسجل القرائية رقم 26 لتحسين المستوى الأكاديمي، موجهًا الشكر لمدير المدرسة، على الجهود المثمرة.

وأكد سعيد عطية أن التعليم هو المشروع القومي الأكبر لمصر، وأن كل معلم وكل مدرسة يمثلان خط الدفاع الأول عن مستقبل الوطن، مضيفًا: "نحن ملتزمون بأن تظل مدارسنا مشاعل للعلم والعمل، تزرع الانتماء وتحفز الإبداع، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 التي تجعل من التعليم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة".

وفي سياق متصل، اجتمع وكيل الوزارة، وسمية الخطيب، وكيل المديرية، بالموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية لاختيار موجه عام وموجه أول مركزي، مؤكدين أهمية اختيار الكفاءات التي تساهم في تعزيز جودة التعليم وتحقيق الأهداف المنشودة".