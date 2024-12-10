اليوم السابع
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مخالفات المرور.. تعرف على إجراءات نقل ملكية السيارة إلكترونيا

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 02:49 م
مخالفات المرور.. تعرف على إجراءات نقل ملكية السيارة إلكترونيا بوابة مرور مصر الإلكترونية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت إدارة المرور، مجموعة من الشروط التى تتواجد عبر موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص ومنها:

أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:
 

- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).
- تقديم السند القانوني الناقل للملكية.
- تقديم مستند شهادة براءة الذمة.
- تقديم مستند شهادة المخالفات.
- تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.

ثانيا الإجراءات:
 

-فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.
-فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.
-فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.







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