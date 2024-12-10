محافظ الدقهلية يبحث الاستفادة من حديقة عروس النيل بطلخا لإقامة متنزه لائق

الدقهلية شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم رئيس مركز ومدينة طلخا، بعرض تقرير تفصيلي عن مقترحات وطرق الاستفادة من حديقة عروس النيل لإقامة متنزه لائق عليها يكون متنفس للمواطنين يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة ويوفر خدمة ترفيهية للمواطنين بالتنسيق مع الرى.

كما كلفه محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة للطرق الرئيسية بزمام مركز ومدينة طلخا على أن يكون ذلك بشكل يومي لاستكشاف أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية قبل وقوعه، وشدد على أن هذا التكليف ينطبق على جميع مراكز ومدن المحافظة التي لديها طرق رئيسية بالمتابعة اليومية بالإضافة لمتابعة التعديات بشكل عام.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالتقصير أو التواطؤ في التعديات على الأراضي الزراعية أو ارتكاب أي مخالفات وأنه لا مكان للفساد ولن يتسامح في أي شبهة فساد فيما يخص مخالفات البناء وكافة أنواع المخالفات وأنه لا مكان لأي مقصر أو متواطئ أو فاسد،وان تقييم الأداء يتم على أساس الكفاءة والنزاهة في العمل.

وكلف "مرزوق" رئيس مدينة جمصه بالبدء في تنفيذ نموذج لتطوير ورفع كفاءة شوارع المدينة بتقسيمها إلى مربعات يبدأ التنفيذ فيها بمربع واحد كنموذج استرشادي للانطلاق نحو تطبيقه بجميع شوارع مدينة جمصه على أن يتم التعاون مع المجتمع المدني من أجل صالح الجميع، كما كلفه بسرعة الانتهاء من إقامة السور الفاصل بين جمصه البلد وجمصه المصيف حفاظا على ممتلكات الجميع وموارد الدولة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا بد من العمل الجاد في إطار رؤية علمية وعملية لوضع مدينة جمصه ليس فقط على الخريطة السياحية بل أن تكون في مقدمة المدن الساحلية السياحية وتصبح وجهة للمواطنين من كافة محافظات الجمهورية بما يخدم الجميع من كل مكان ويفتح آفاق جديدة لفرص عمل.

وكلف محافظ الدقهلية كذلك مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع رئيس مدينة جمصه لإدراج الطريق الواصل بين منطقة 15 مايو ومنطقة الشيخ زايد للاحلال والتجديد في الخطة الاستثمارية المقبلة خدمة لأبناء وسكان المنطقتين.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية اليوم لمناقشة الخطة الاستثمارية بحضور اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد، ومديري المديريات والإدارات المعنية ورؤساء المراكز والمدن.