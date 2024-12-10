محافظ الإسماعيلية: الموافقة على إدراج عدد من المناطق بخطة الطرق المستقبلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الجهود التي تبذلها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية لتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024-2025 لتحسين جودة الحياة للمواطن في الإسماعيلية، وتطوير الطرق والمحاور المرورية المختلفة.

حيث بدأت المديرية تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بمدينة فايد، لحين إدخال الغاز بفايد، ثم وضع خطة شاملة لإعادة رصف وتطوير جميع الشوارع عقب انتهاء أعمال المرافق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية ورفع معوقات السير بالشوارع والطرق.

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أنه من المقرر وضع خطة لرفع كفاءة طريق البلاجات، التعاون، ومنطقة جاردن سيتي بحي ثالث، حيث تعتبر هذه المناطق الأقرب زمنيًّا للعمل، وتهيب المديرية بالمواطنين الإبلاغ عن أي قطوعات في الشوارع لعلاجها بشكل فوري، من خلال الاتصال على الرقم الأرضى 0643203764 ، وذلك خلال أيام العمل الرسمية باستثناء الجمعة.

مشيرًا أن محافظ الإسماعيلية قد وافق على إدراج عددًا من المناطق ضمن خطة الرصف المستقبلية، ومنها مناطق العبور بحي ثان، الشهداء بحي ثان، الحرفي والرابعة حرفي، التمليك بالكامل بحي ثالث، حي السلام بحي ثان، مدينة التل الكبير، مدينة المستقبل، والقصاصين؛ لذا فيتم استثنائها حاليًا من خطة أعمال إعادة الشيء لأصله.

تأتي هذه الجهود لتحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية بما يلبي احتياجات المواطنين ويساهم في تطوير المحاور المرورية بالمحافظة.

