محافظة القاهرة تشكل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة لمنزل الوايلى المنهار

كتب عبد الرحمن سيد

شكلت محافظة القاهرة لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة للمنزل المنهار فى منطقة الوايلى تحسبا لحدوث أى تصدعات أو تشققات فى العقارات.

وكان شخصان لقو مصرعهما وتم انقاذ 6 آخرين من أسفل انقاض عقار الوايلى المنهار وسط تواجد القيادات الأمنية لمتابعة عمليات البحث.

وتقوم قوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الانقاض، فيما يقوم رجال المباحث بسماع اقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار .

وكشف الفحص الاولى بان العقار المنهار فى منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلى، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان .

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة الوايلى، على الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف الى مكان البلاغ.

وقامت قوات الشرطة بفرض كردون امنى بالمنطقة والبحث عن المفقودين جراء الحادث.