متى يتم تحريك دعوى الحبس ضد الزوج فى قضايا الخلافات حول النفقة؟

كتبت أسماء شلبى

أحكام النفقة بالنسبة للزوجة والأطفال هي الملاذ الأخير لإعانتهم على تحمل أعباء الحياة والقدرة على الإنفاق، والحصول على حقوق تعين الحاضنة وأطفالها على العيش حياة كريمة، وذلك حال اشتعال الخلافات الأسرية بين الزوجة وزوجها، وفشل الحلول لحل المشاكل بينهما بشكل ودى، وقرار الزوجة بالانفصال وملاحقتها للزوج بدعاوي قضائية من طلاق ونفقات وحبس حال إصراره على عدم سداد النفقات.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية حال تخلف الزوج عن سداد النفقات الصادرة بأحكام قضائية نهائية من محكمة الأسرة، والحالات التي يسقط فيها حق الزوجة بتحريك دعوى ضد الزوج.

- المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أكدت على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها".

- متى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يوما، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلًا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله.

- تعتبر نفقة الزوجة دينً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

- وحدد قانون الأحوال الشخصية شروط تحصيل دين النفقة، حيث إنه له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

- وفقاً للمادة لقانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها ألا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.

-وتشمل شروط التنفيذ بالحبس، أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائي، أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء، وأن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.

- تثبت الحاضنة ما تستحقه من نفقات بناء على تحريات الشرطة، وحال قدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.

-ويشترط تقديم طلب تسوية قبل رفع دعوى الحبس عن متجمد نفقة.

- والمستندات المطلوبة فى دعوى الحبس الصيغة التنفيذية لحكم النفقة أو صورة رسمية منها، ما يفيد نهائية الحكم ، ما يفيد يسار المدعى عليه "مفردات مرتب، تحرى عن الدخل".

-وتتضمن إجراءات دعوى حبس متجمد نفقة أن يكون مع الزوجة حكم نفقة نهائي، وتقدم طلب التسوية وبعد 15 يوما من تقديم الطلب ترفع الدعوى بعد أخذ معلومات من مكتب التسوية برقم الطلب، وتقوم الزوجة بتقديم الصحيفة للمدعي عليه ويتم التأجيل لإعادة الإعلان والتحري وعرض الصلح.

- في الخطوة التالية يتم استلام جواب التحرى والذهاب به للقسم التابع له المدعي عليه للتحري عن قدرته علي الدفع ويساره، وفي الجلسة المحددة يتم إعلان عرض الصلح وجواب التحري بقدرة المدعي عليه على الدفع.

- المحكمة تحدد عدد الأقساط لدفع المبلغ ويتم طلب حجز الدعوي للحكم.

- أما في حالة عدم حضور الزوج للجلسات يتم القضاء بالحبس 30 يوما إذا لم يتم السداد.