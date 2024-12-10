اليوم السابع
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كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد الميلاد المجيد 25 ديسمبر الجارى

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 06:00 ص
كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد الميلاد المجيد 25 ديسمبر الجارى البابا ثيؤدورس الثانى بطريرك الروم الأرثوذكس
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد يوم 25 ديسمبر الجارى، حيث تعتبر من الكنائس التى تتبع التقويم الجريجورى، ويبلغ مدة الصوم بها 40 يوماً، بداية من الخامس عشر من شهر نوفمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر. 

ويعتبر صوم الميلاد المجيد هو صوم من الدرجة الثانية أي تسمح فيه الكنيسة بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، الذي تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تماما، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

ومن المقرر أن تبدأ الكنيسة الكاثوليكية، الصيام يوم 9 ديسمبر المقبل وتحتفل أيضًا 25 ديسمبر، أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيدأت الصيام فى  25 نوفمبر الجارى لمدة 43 يوما، بينما الاحتفال بالعيد يأتى يوم 7 يناير، أما الكنيسة الإنجيلية، فلا صيام بها، ولكنها تحتفل بعيد الميلاد يوم 6 يناير المقبل.







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الروم الارثوذكس

كنيسه الروم الارثوذكس

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عيد الميلاد المجيد



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