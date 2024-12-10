طلاب المدارس يزورون الحماية المدنية في بني سويف

كتب محمود عبد الراضي

استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية ببنى سويف زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس وروضة أطفال ، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها، كما تم تنظيم بيان عملى لكيفية التعامل مع بلاغات الحريق المختلفة وشرح لكيفية الحماية من أخطار الحريق والتعامل معها حال وقوعها.



ومن جانبهم توجه المشرفون المرافقون للأطفال بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء وصغار السن.