طقس دمياط اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.. استقرار درجات الحرارة وهدوء الرياح

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط اليوم استقرارا نسبي في حالة الطقس على كافة أنحاء المحافظة، و يسود طقس مستقر مع هدوء في سرعة الرياح وانخفاض في منسوب مياه نهر النيل وكذلك امواج البحر المتوسط، فضلا عن استقرار درجات الحرارة.

على جانب آخر انطلقت رحلات الصيد بصورة طبيعية عقب تحسن الأحوال الجوية في محافظة دمياط، فيما انتظم العمل داخل بوغاز مدينة عزبة البرج إضافة إلي انتظام العمل داخل هيئة ميناء دمياط بشكل طبيعي والتي أعلنت تزاول السفن والحاويات وكذلك استمرار حركة قطارات البضائع.

وفي سياق متصل تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط خطة المحافظة لمواجهة نوات الأمطار المحتملة، والتي شهدت تنفيذ حملات مكثفة لتطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلي توزيع معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالميادين العامة والشوارع الرئيسة لرفع تراكمات مياه الأمطار بصورة فورية حال تساقط أمطار.

كما تابع أيضا خطة المحافظة لحماية المنشآت السياحية المطلة على شواطئ مدينة رأس البر، إضافة إلى تخصيص الخط الساخن 114 لاستقبال شكاوى المواطنين حال حدوث أية طوارئ.