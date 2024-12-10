اليوم السابع
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طقس دمياط اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر.. متقلب ودرجات حرارة منخفضة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 11:27 ص
طقس دمياط اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر.. متقلب ودرجات حرارة منخفضة طقس دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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تشهد مدن محافظة دمياط طقساً متقلبا اليوم الثلاثاء، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بتساقط أمطار، يصاحبها رياح نشطة.

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 16: 18 درجة مئوية والصغرى بين 9: 11 درجة مئوية،  وتأثرت أعمال الصيد في بوغاز عزبة البرج وبحيرة المنزلة  بسبب التغييرات الجوية.

من الجدير بالذكر أن الطرق السريعة في دمياط تواجه شبورة مائية كثيفة منذ ساعات الصباح الأولى، كما اتخذت  محافظة دمياط إجراءات لمواجهة الطقس السيء وآية آثار ناتجة عن سقوط  مياه الأمطار فى الشوارع، وذلك من خلال تكثيف حملات تطهير بالوعات الصرف الصحى وصيانة أعمدة الإنارة.

 







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