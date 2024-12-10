اليوم السابع
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طقس القليوبية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.. غيوم متقطعة والعظمى 23 درجة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 11:48 ص
طقس القليوبية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.. غيوم متقطعة والعظمى 23 درجة حالة الطقس - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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تشهد محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، طقس شتوي معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، مع فرص ضعيفة لسقوط الأمطار، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم العظمي 23 والصغري 14، مع انتشار الغيوم المتقطعة في سماء المحافظة من الساعات الأولى لصباح اليوم، وسط استقرار كبير في حالة الجو وهدوء في حركة الرياح.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى احتمال سقوط أمطار ضعيف على أغلب مناطق الجمهورية.

ويشهد الطقس اليوم الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، ويكون معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد أن من المتوقع انتشار للشبورة المائية، صباح غدا الأربعاء، وتكون كثيفة أحيانًا، منذ الساعة 4 حتى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 







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