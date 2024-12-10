طفرة فى مشروعات التعليم بالمنيا.. إنشاء وتجديد 524 مدرسة و17 مشروعا

المنيا-حسن عبد الغفار

أنجزت الدولة المصرية، تحت قيادة لرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروعات عظيمة تليق بمكانة مصر والمصريين، وكان للصعيد نصيب كبير من مخططات العمل التنموى وخاصة محافظة المنيا، ومن أهم هذه المشروعات التي تمت على مدار السنوات الماضية، على أرض عروس الصعيد ساهمت في دفع عجلة التنمية وتحقيق الرؤية الطموحة لمستقبل أفضل ، ومن تلك المشروعات، حيث تم تنفيذ 6500 مشروعا فى محافظة المنيا بتكلفة تزيد على 140 مليار جنيه بمختلف القطاعات.

وشهد قطاع التعليم خلال الفترة الماضية، طفرة كبيرة تمثلت فى اعمال الانشاءات الجديدة للمدرس او توسعتها، اواحلالها وتجديدها، حيث بلغت تكلفة الأعمال 3 مليار جنيه، تم تنفيذ 524 مدرسة "إنشاء وإحلال وتجديد"، حيث أصبح عدد المدارس حالياً 1997 مدرسة مقارنةً بما كان عليه الوضع في عام 2014 حيث كان عدد المدارس 1696 مدرسة.

وكان أيضا للتعليم العالى نصيب كبير من تلك الانجازات والمشروعات التى تم تنفيذها فقد بلغت تكلفة المشروعات 2 مليار جنيه، تم تنفيذ 17 مشروعا، ومن أبرزها: إنشاء مستشفيات الكلى والكبد ومبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى المنيا الجامعي، إنشاء كلية الحقوق، ومبنى كلية دار العلوم، وقد أصبح عدد الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة حالياً 36 كلية مقارنةً بما كان عليه الوضع في عام 2014 حيث كان عدد الكليات 21 كلية.

ليس فقط قطاع التعليم بل أيضا قطاع الصناعة الذى شهد أيضا تنفيذ 4 مشروعات بتكلفة بلغت 4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تقديم برامج وصرف قروض للشباب من خلال جهاز المشروعات الصغير والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومن أبرزها: مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، إنشاء مركز خدمة المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، ويجرى استكمال ترفيق المنطقة الصناعية بالمطاهرة.



طفرة فى مشروعات التعليم



مشروعات التعليم بالمنيا