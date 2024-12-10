ضمن مبادرة بداية.. تدريب 90 سيدة على التثقيف المالي بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية،دوره فى فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذي يتم تنفيذه بقري حياة كرمة،في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة للمرأة والأسرة المصرية، وضمن مبادرة بداية.

وتقول الدكتورة" عايدة عطية مقررة " فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، ل" اليوم السابع" إن فرع المجلس قم بتدريب 90 سيدة بقرية الكتيبة التابعة لمركز بلبيس وقريتى بنى عليم وبنى جرى مركز ابوحماد، على التثقيف المالى، ويهدف التدريب الى رفع الوعى المالى لديهن من خلال العديد من الموضوعات منها كيفية إعداد الموازنة الشخصية، ومتابعتها وسائل الادخار الأنسب وفق الهدف المالى لديهن ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية احتساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.

وتابعت مقررة فرع الشرقية، أن التكليف الرئاسي للمجلس القومي للمرأة بالعمل فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022، جاء علي محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

وأشارت إلى أن التكليف الرئاسي للمجلس تضمن أيضا العمل على البرنامج التوعوي "جلسات الدوار" الذي يهدف إلى توظيف ما جري عليه العرف بالريف المصري من عادات في إحداث تغيير جذري في المعتقدات والموروثات الاجتماعية المغلوطة الغير سارية، والتوعية بشكل عام بقضايا الأسرة وترسيخ الاعتقاد والاعتقاد بأن الحوار واحترام الآخر هو الوسيلة القوية لمواجهة المشكلات الاجتماعية والأسرية.



مبادرة بداية