ضبط 2563 قضية تموينية بمضبوطات خلال حملات لمباحث التموين بالجيزة

كتبت - مرام محمد

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود مراقبة الأسواق وضبط مخلفات التلاعب بالأسعار والاحتكار وتداول منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

واطلع محافظ الجيزة على تقرير إدارة مباحث التموين والذى تضمن تنفيذ الإدارة لعدد من الحملات على المصانع والمخابز والمحلات العامة بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 2563 قضية، تضمنت (تجميع واستيلاء على دقيق بلدي مدعم ونخالة، استيلاء على بطاقات تموينية، عدم حمل شهادات صحية، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إدارة مخبز بدون ترخيص، استيلاء عل سلع تموينية، استيلاء على مواد بترولية، إدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم التزام بالأسعار).

وبلغت المضبوطات 205 أطنان و3301000 وحدة سلعية و73500 لتر مواد سائلة، والتي شملت ( سجائر، معسل، لحوم ومصنعات لحوم، دواجن ومصنعات دواجن، مواد تموينية، دقيق، خمور، مياه معدنية، مستحضرات تجميل، مواد عطارة، أعلاف، مواد بقالة، خضروات، مساحيق غسيل وعطور)، وتم على الفور مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.

ووجه محافظ الجيزة مسؤولي الأجهزة المعنية بالمحافظة باستمرار الحملات وتكثيف جهود الرقابة والضبط للحد من المخالفات ومنع أي مظاهر للغش أو التلاعب بالأسعار لضمان أمن وسلامة المواطنين واستقرار الأسواق.